Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

AVUSTRALYA'da meydan gelen olayda 35 yaşındaki Roxanne Eka Peters isimli kadın, kendisine ikinci kez tecavüz etmeye kalkan 51 yaşındaki Grant Cassar'ı kalbinden ve cinsel organından bıçakladı. Peters, daha sonra cesedi bir hendeğe attı.

Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

Bir çocuk annesi kadını bağlayarak tecavüz etti. Saldırgan bir kez daha evine geldi, kapıyı kırıp içeriye girdi. Kadını yeniden ilişkiye zorladı. 35 yaşındaki Roxanne Eka Peters, adamı reddetti. Saldırgan bu kez kadını kızı üzerinden tehdit etti. Tehdidi duyunca mutfak bıçağını kapan kadın, 51 yaşındaki Grant Cassar'ı kalbinden ve cinsel organından bıçakladı. Avustralya'yı çalkalayan olayda, adama defalarca bıçak darbesi indiren kadın, "Bana tecavüz etme" diye bağırdı.

17
Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

CESETTE 60 BIÇAK İZİ VARDI: Roxanne Eka Peters, saldırganın cesedini arabasının arkasına iple bağladı.1,5 kilometreden fazla sokaklarda sürükledi, polis karakolunun yanından geçti. Sonunda tecavüzcünün cesedini yol kenarındaki bir hendeğe attı. Bir gün sonra bulunan cesette 60 bıçak izi vardı.

27
Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

2020'DE SERBEST KALACAK: Brisbane kentinde mahkemeye çıkan Peters, 10,5 yıl hapis cezası aldı ancak hafifletici sebepler nedeniyle 2020'de serbest kalacak.

37
Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

Saldırgan Cassar'ın yakınları mahkemeye girerken.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro