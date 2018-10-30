Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

Bir çocuk annesi kadını bağlayarak tecavüz etti. Saldırgan bir kez daha evine geldi, kapıyı kırıp içeriye girdi. Kadını yeniden ilişkiye zorladı. 35 yaşındaki Roxanne Eka Peters, adamı reddetti. Saldırgan bu kez kadını kızı üzerinden tehdit etti. Tehdidi duyunca mutfak bıçağını kapan kadın, 51 yaşındaki Grant Cassar'ı kalbinden ve cinsel organından bıçakladı. Avustralya'yı çalkalayan olayda, adama defalarca bıçak darbesi indiren kadın, "Bana tecavüz etme" diye bağırdı.
CESETTE 60 BIÇAK İZİ VARDI: Roxanne Eka Peters, saldırganın cesedini arabasının arkasına iple bağladı.1,5 kilometreden fazla sokaklarda sürükledi, polis karakolunun yanından geçti. Sonunda tecavüzcünün cesedini yol kenarındaki bir hendeğe attı. Bir gün sonra bulunan cesette 60 bıçak izi vardı.
2020'DE SERBEST KALACAK: Brisbane kentinde mahkemeye çıkan Peters, 10,5 yıl hapis cezası aldı ancak hafifletici sebepler nedeniyle 2020'de serbest kalacak.
Saldırgan Cassar'ın yakınları mahkemeye girerken.
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