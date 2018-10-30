Tecavüzcüyü cinsel organından bıçakladı sonrası korkunç

Bir çocuk annesi kadını bağlayarak tecavüz etti. Saldırgan bir kez daha evine geldi, kapıyı kırıp içeriye girdi. Kadını yeniden ilişkiye zorladı. 35 yaşındaki Roxanne Eka Peters, adamı reddetti. Saldırgan bu kez kadını kızı üzerinden tehdit etti. Tehdidi duyunca mutfak bıçağını kapan kadın, 51 yaşındaki Grant Cassar'ı kalbinden ve cinsel organından bıçakladı. Avustralya'yı çalkalayan olayda, adama defalarca bıçak darbesi indiren kadın, "Bana tecavüz etme" diye bağırdı.