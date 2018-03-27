Tecavüz iftirasını atan genç kıza şok

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açtığı iddia edilen 15 yaşındaki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

HATAY'DA GÖZALTINA ALINDI: Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldüren Emrah B'nin yargılandığı davada, gencin iftiraya uğradığının belirlenmesi üzerine sanığın 15 yaşındaki kızı F.N.B. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Hatay'da bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

DURUŞMADA İTİRAF ETMİŞTİ: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.N.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.N.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

BABASININ YENGESİNİN YEĞENİ TARAFINDAN HAMİLE KALMIŞ: Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen son duruşmada ise F.N.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini belirtmişti.