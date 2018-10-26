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Tecavüz hükümlüsü cezaevinde penisini kesti

Tecavüz hükümlüsü cezaevinde penisini kesti

Çanakkale Açık Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum penisi kserek üstünde tepindi. Doktorlar penisin yerine dikilemeyeceğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 21:25 - Güncelleme: 26-10-2018 21:25

Çanakkale Açık Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra, meyve bıçağıyla penisini kesip, iki parçaya ayırdıktan sonra üstünde tepindi.

Olay Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 22:14 Şahıs Penisini kişi olarak algılayıp benlik ve kişilik kazandırdığı için suçlayıcı davranmış tek sebebi; İçinde bulunduğu durumdan ötürü "Çaresizlik ve Bunalım" Bu durumlarda insanlar her şeyi yapabilirler nitekim , Hayatın çekilmezliğini bunun böyle gitmediğini düşünüp kendini asanlar dahi var cezaevlerinde.

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