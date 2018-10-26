Tecavüz hükümlüsü cezaevinde penisini kesti

Misafir 26 Ekim 2018 22:14 Şahıs Penisini kişi olarak algılayıp benlik ve kişilik kazandırdığı için suçlayıcı davranmış tek sebebi; İçinde bulunduğu durumdan ötürü "Çaresizlik ve Bunalım" Bu durumlarda insanlar her şeyi yapabilirler nitekim , Hayatın çekilmezliğini bunun böyle gitmediğini düşünüp kendini asanlar dahi var cezaevlerinde.