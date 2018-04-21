Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti

Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti.

Mahkemeye çıkarılan kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının penisini kestiğini söyledi.

Mahkeme ise polisin yaptığı soruşturmada kadının eski kocasının cinsel organını kavga esnasında değil, adamın uyuduğu sırada cinsel organını kestiğini belirtti.

Dört yıl hapis cezası alan kadın, fotoğrafını çeken gazetecilere eli ile öpücük işareti yaparak yaptığından pişman olmadığını söyledi.