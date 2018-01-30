Tecavüz etmeye çalışan babasını öldürdü şok sözler

Sapıklık içeren haberlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Erkek ve kız öğrencilere yönelik cinsel istismar ve taciz haberleri toplumu derinden yaralarken gelen haberlerle biraz daha şoke oluyoruz. Bu kez Aydın'dan gelen cinsel istismar ve taciz haberi bir babanın kızına yönelik. İddialara göre, genç bir kız kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği öz babasını öldürdü. Aydın'ın Söke ilçesinde, 17 yaşındaki E.Y. adlı genç kız, evde kimse yokken kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü babası F.Y.'yi, av tüfeğiyle vurdu...Genç kız, babasının 2 aydır kendisine cinsel tacizde bulunduğunu da iddia etti. Aydın Söke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu.