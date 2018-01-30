Aydın Söke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu.
BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ: İlçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.
'2 AYDIR CİNSEL TACİZ EDİYORDU' DEDİ: E.Y.'nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
EVDE BAŞKA KİMSE YOKTU: F.Y.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. E.Y.'nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Tecavüz etmeye çalışan babasını öldürdü şok sözler haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER