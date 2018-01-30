Tecavüz etmeye çalışan babasını öldürdü şok sözler

Aydın Söke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ: İlçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

'2 AYDIR CİNSEL TACİZ EDİYORDU' DEDİ: E.Y.'nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

EVDE BAŞKA KİMSE YOKTU: F.Y.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. E.Y.'nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.