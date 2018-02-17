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Tecavüz edip katletmişti Zeynep'in katili için karar

Tecavüz edip katletmişti Zeynep'in katili için karar

Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz edip, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 14:25 - Güncelleme: 17-02-2018 14:25

Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'yi 4 kez idam cezasına çarptırdı. Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu.

Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu. Ali'ye kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırılıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Zeynep'in ailesinin çabasıyla ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında, Ali 23 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.PROTESTOLARDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu. Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor. Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Asın gitsin 17 Şubat 2018 16:13 Bizde asalim gitsin..

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