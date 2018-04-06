Tecavüz edildiğini iddia etmişti meğer işin aslı öyle değilmiş!

Bağcılar’da 3 yıl önce ailesinden şiddet gördüğünü öne sürerek evi terk eden M.E. (26) yanında kaldığı iş arkadaşı B.A.'nın (35) yardımıyla kocası Y.A.'nın (28) kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Tutuklanan B.A. ve Y.A. M.E.’nin eve ‘kuma’ geldiğini, ailesinin baskısından korktuğu için böyle bir yalan söylediğini belirterek birlikte çekilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık karı-koca B.A. ve Y.A.’nın beraatına karar verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamesinde M.E.’nin anlatımlarına yer verilerek olay şöyle anlatıldı: “M.E. 19 Aralık 2015’te işe gitmek için evden ayrılan kız kardeşi M.E.’nin işe gitmediğini öğrenince polise haber verdi.
Daha sonra kardeşinin Y.A. ve B.A. çiftinin evinde olduğunu öğrendi ve polise DEAŞ’la bağlantılı olabileceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin ihbar üzerine gittiği evde kapıyı M.E. açtı ve evde yalnızdı. M.E. ifadesinde bir tekstil atölyesinde birlikte çalıştığı B.A.’nın kendisini mesai başlangıcından önce bir parka çağırdığını söyleyerek, ‘Yanında eşi Y.A. ile birlikte gelmişti. Daha sonra ikisinin evine gittik. Bana dini sorular sormaya başladılar.
"BANA TECAVÜZ ETTİ": Rahatsız oldum, saat 12.00 gibi evime gitmek istedim. Montumu giydiğim sırada Y. beni zorla eve çekti. Ellerimi koli bandıyla bağladılar, ağzımı bantladılar, sonra beni bir çekyatın üzerine yatırıp ayaklarımı açık olacak şekilde çekyata bağladılar. B.A. bıçakla kıyafetlerimi kesti. Y.A. ‘Sana dediğimi getir’ dedi. Bunun üzerine B.A. bir bardağa koyduğu üç hapı suyla karıştırarak zorla bana içirdi.
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