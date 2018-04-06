Tecavüz edildiğini iddia etmişti meğer işin aslı öyle değilmiş!

Daha sonra kardeşinin Y.A. ve B.A. çiftinin evinde olduğunu öğrendi ve polise DEAŞ’la bağlantılı olabileceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin ihbar üzerine gittiği evde kapıyı M.E. açtı ve evde yalnızdı. M.E. ifadesinde bir tekstil atölyesinde birlikte çalıştığı B.A.’nın kendisini mesai başlangıcından önce bir parka çağırdığını söyleyerek, ‘Yanında eşi Y.A. ile birlikte gelmişti. Daha sonra ikisinin evine gittik. Bana dini sorular sormaya başladılar.

