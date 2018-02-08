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Tecavüz dehşeti yaşamıştı! Özel harekat polisi için flaş karar

Tecavüz dehşeti yaşamıştı! Özel harekat polisi için flaş karar

Mardin'de sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekat polisi B.K.'nın beraatine karar verildi. Mağdur M.B., dün öğlen saatlerinde duruşmaya katılmak için geldiği Mardin'de intihara teşebbüs etmiş, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede midesi yıkanmıştı.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 15:05 - Güncelleme: 08-02-2018 15:05

MARDİN'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekat polisi B.K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutuklanarak, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, suçun işlendiğinin sabit olmamasını gerekçe göstererek, sanık B.K.'nın beraatine karar verdi. Mağdur M.B., dün öğlen saatlerinde duruşmaya katılmak için geldiği Mardin'de intihara teşebbüs etmiş, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede midesi yıkanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞIP TECAVÜZ ETTİ
Mardin'de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan özel harekat polisi, 24 yaşındaki B.K.'nın yargılanmasına devam edildi. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3'üncü celsesine, dün geldiği Mardin'de intihara teşebbüs eden mağdur M.B., sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Mardin Kadın Platformu ve çok sayıda kişinin izlediği duruşmaya Diyarbakır ve Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi de katıldı. Duruşmadan önce mahkemeye başvuran mağdurun avukatı Gülşen Özbek, sanık polisin nişanlısının duruşma salonuna silahlı olarak girdiğini, bu nedenle duruşmadan çıkarılmasını veya silahın salon dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine salonda bulunan sanığın nişanlısının silahı alınarak, olay duruşma tutanağına geçirildi.

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA BAROSU'NUN MÜDAHALLİK TALEBİ REDDEDİLDİ
Yargılamanın başında söz alan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Hatice Demir ve Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri, davaya müdahillik talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan Mahkeme, suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle her iki baronun katılma talebini reddetti. Duruşmada söz alan Avukat Aslı Pasinli, dosyada eksikliklerin olduğunu ve yargılamanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Cinsel saldırı var, kanamanın bir ay sürdüğüne dair rapor var ama hala tutuklama yok. Sanık delilleri karartması ihtimali olmasına rağmen tutuklanmıyor"dedi.

''BİZ ONU ÖLDÜRTMEYECEĞİZ''
Mağdur avukatı Hatice Demir, davayı karatmaya çalışanlarını, müvekkilini ahlaksız bir kadın gibi göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Asıl ahlaksız, delilleri karartmaya çalışanlardır. Sanık açığa alınmamış, hala işine gidiyor ve duruşma salonuna silahıyla gelebiliyor. Amiri ve iş arkadaşları sürekli kendisine yardım ediyor. Mağdur tehdit edildiği için dün intihar girişiminde bulunmuş. Bütün yargı makamları bundan sorumludur"diye konuştu. Mağdur avukatlarından Nezahat Almas ise "Müvekkilim ile dün davayı konuşmak için görüşecektik. Görüşmeye gelmedi ve intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı müvekkilimi iki kişi sormuş. Müvekklim neden öldürülmek isteniyor? Biz onu öldürtmeyecegiz, yaşatacağız. Davadan vazgeçmiyoruz" dedi.

AVUKATI, 1 AY ÖNCE AÇIĞA ALINDIĞINI AÇIKLADI
Mağdur avukatı Gülşen Özbek de, hakkında ceza yargılaması olan kişinin görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir işlem yapılıp yapılmadığının tespiti için emniyete yazı yazılmasını istedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Engin Hamidi, müvekkilinin bir ay önce açığa alındığını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Söz hakkı verilen sanık B.K., mağdurun ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık avukatı Engin Hamidi ise, mahkemenin etki altında bırakılmaya çalışıldığını belirterek, "Basın-yayın organları, özel harekat polisi sıfatını ön plana çıkarıyor. İntihar eden kişi 'Ben intihar edeceğim diye telefon açar mı? Sırf müvekkilimin tutuklanması için bunu söylüyor. Böyle birşey yok. Mağdurun darp raporu yoktur. Raporu aldıktan sonra 3 erkekle aynı evde kalıyor. 30 saat sonra şikayet etmeye gidiyor"dedi

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Cumhuriyet Savcısı da, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, sanığın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanık B.K.'nın beraatine hükmetti.

DÜN İNTİHARA KALKIŞTI
Mardin'de, özel harekat polisi B.K.'nın tecavüzüne uğradığını iddia eden M.B., sanık polisin tutuklanmaması ve görevine devam etmesi nedeniyle şehri terk etmiş, başka bir ile yerleştiğini belirtmişti. M.B., sanık polisin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına katılmak üzere dün Mardin'e geldi. Mardin'de bulunan evine geçen M.B., öğlen saatlerinde yüksek miktarda ilaç içerek intihara teşebbüs edince ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Şubat 2018 15:30 Bu kızı savunmak için avukat olmaya gerek yok! Ayrıca mahkemenin avukatların savunma talebini "suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle" çevirmesi ilginç... Yani bir kız tecavüze uğrarsa zarar görmemiş mi oluyor bu hesapla? Bütün suç kızın olsa bile bir devlet memurunun,hele toplumun emniyetini sağlamak için görevli olan bir polisin sosyal medyada genç ve belki de evlenme umudunda olan kızlarla tanışıp da böyle ilişkiler içinde olması en ağır şekilde cezalandırılması ve meslekten derhal uzaklaştırılması için yeter de artar bile!Türk emniyet teşkilatından böylelerini ayıklamazsanız kimse zerre kadar polise de güven duymaz böyle bir adalete de!

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