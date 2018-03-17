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Tecavüz, dayak, aldatma! Kanserli diye ölmesini istemiş!

Tecavüz, dayak, aldatma! Kanserli diye ölmesini istemiş!

16 yıldır kanserle savaşan Yeşim Gökyar’ın “Ezber bozan aşk hikâyesi” başlığıyla haber olan hayatı, şiddet gördüğü eşi nedeniyle kâbusa döndü.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 09:15 - Güncelleme: 17-03-2018 09:15

25 yaşındaki Yeşim Gökyar, 9 yaşında cilt kanserine yakalandı. Hastane koridorlarında geçen yaşamında tam da umudunun tükendiği, doktorunun "tek çare bacağını kesmek" dediği anda bir arkadaşı aracılığıyla sosyal medya hesabından Orhan Kazan (33) ile tanıştı. Çok az ömrü kaldığını bilen Yeşim, "Ben hastayım. Sana hiçbir şey veremem" dediği Orhan sevdasından vazgeçmedi. "Seninle geçireceğim bir gün bir ömre bedel" dedi. Rüya gibi geçen günlerin ardından çift geçtiğimiz 24 Eylül'de evlendi. Yeşim, evlenmenin mutluluğuyla birlikte çocuk sahibi olmanın hayalini kurmaya başladı. Üstelik hikâyeleri, "Ezber bozan bir aşk hikâyesi" başlığıyla manşetlere bile taşındı. Ancak Orhan Kazan'ın sonraki günlerde genç kadına mutluluk değil kâbus getirdiği ortaya çıktı.

"İNTİHAR ET SEN DE KURTUL BEN DE KURTULAYIM"
İddialara göre Orhan Kazan, son iki ayda eşine şiddet uygulamaya başladı. Hatta Yeşim Gökyar'a, "Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım" bile dedi.

Kanserin son evresinde olan Yeşim Gökyar, yaşadığı kabus gibi günleri Sabah Gazetesi'nden Beyza Kabasakal'a anlattı. Yeşim Gökyar, "Sürekli arıyordu, bir dakika yalnız bırakmıyordu. Tatlılar gönderiyordu. Kalbimi kazanmak için uğraştı durdu. Ve sonunda evlenme teklifi etti. Kör olmuşum resmen" dedi.'MORALİM YÜKSELMİŞTİ'
Başına böylesine çıkarsız sevginin gelmesiyle moralinin çok yükseldiğini de sözlerine ekleyen genç kadın, "Ameliyat başarılı geçti. Hem doktorum hem de Orhan'ın sayesinde dışarı çıkabilmeye, yürüyebilmeye başlamıştım. Bir anda hastalığın son evresi olan dördüncü evreye atlamamın nedeni de Orhan oldu" diye konuştu.

TECAVÜZ ETTİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Yeşim Gökyar, 5.5 ay süren evlilikleri boyunca yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

Evliliğimizin üçüncü günüydü. Aile yakınlarımızla sahildeydik. Hastalığım nedeniyle çabuk yoruluyordum. Eve gidip dinlenmek istediğimi söylediğim an bana tokat attı. Arabada bir daha vurdu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Bana baktı ve "Allah belanı versin senin" dedi.

"İLAÇLARI ZORLA YUTTURUP ÖLMEMİ BEKLEDİ"
18 Şubat'ta bana tecavüz etti. Tekrar teşebbüs etti, ama karşı koyabildim. 30 adet kemoterapi ilacımla, 5 adet mide koruyucu ilacımı bana zorla yutturdu. Sonra odasına gidip ölmemi bekledi. Manevi ablam kurtardı.

Beni kuzenimle ve eski sevgilisiyle aldatmış.

Arkadaşlarımızdan hastane masrafı adı altında bir dolu para almış. Evde uyuşturucu madde buldum ama konduramadım. Meğer madde kullanıyormuş. Hatta 2011'de madde satıcılığından gözaltına alınmış.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı A. 17 Mart 2018 10:03 İnsanlık kalmadı. Yola birlikte çıkanlar, yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla çok kolay değişir oldular.

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