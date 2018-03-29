  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tecavüz cinayetinde akıl almaz detaylar ortaya çıktı

Tecavüz cinayetinde akıl almaz detaylar ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da dün biri kadın biri erkek iki kişinin öldürüldüğü olayın ardında şantaj yapıldığı iddiası ortaya çıktı. Sevgilisiyle birlikte içeceğine uyku hapı atıp tecavüz etmiş…

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 18:25 - Güncelleme: 29-03-2018 18:25

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden Bahar Karabağ Bolvadin ilçesi Karabağlar köyünde sabah erken saatlerde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Hüseyin Arslan ise Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Gaziantep’in Nurdağ ilçesine gönderildi.

UYKU İLACI İÇİRİP ŞANTAJ YAPTIKLARI İDDİASI

Cinayetler sonrasında ise yeni iddialar ortaya çıktı. Cinayeti R.K.’nin mi yoksa oğlu Ü.A.’nın mı işlediği yapılan soruşturmanın sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. İddiaya göre; Bahar Karabağ aynı mahallede yaşayan R.K.’yı evine davet etti. İkram ettiği içeceğine uyku hapı koyan Bahar Karabağ’ın sevgilisi Hüseyin Arslan, R.K. bayıldıktan sonra tecavüz ederek bunu cep telefonu ile görüntüledi. Daha sonra olayı hiç kimseye anlatamayan R.K. Hüseyin Arslan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Bahar Karabağ’ın tehdit ve şantajlarına maruz kaldı. Daha sonra olayı duyan R.K.’nin ilk eşinden olan oğlu Ü.A., pompalı silahla Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ın birlikte yaşadığı eve giderek burada evin önünde ikisine de kurşun yağdırdı. Başlarından aldıkları kurşun darbeleriyle iki sevgili de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan R.K. cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hâkim karşısına çıkan anne ve oğlu tutuklanarak ceza evine gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tecavüz cinayetinde akıl almaz detaylar ortaya çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vatandaş 29 Mart 2018 18:46 Çivisi çıktı memleketin iyi yapmışlar eline sağlık

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro