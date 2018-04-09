TDK Sözlük'e göre 'Rus'un anlamı 'Moskof Gavuru'...

Türk Dil Kurumu (TDK)’nun internet sitesinde yer alan “Güncel Türkçe Sözlük”te "Rus"un anlamı olarak "Moskof Gavuru" verilirken, bazı kelimelerin anlamı olarak özellikle kadınları aşağılayan ifadelerin tüm eleştirilere rağmen halen aynı şekilde tutuluyor olması dikkat çekiyor...

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sözlüğündeki bazı kelimelerin tanımlamaları büyük tartışmalara rağmen değiştirilmiyor. TDK sözlüğünde "Rus" kelimesinin anlamlarından birisi olarak "Moskof gâvuru" veriliyor. "Kadın" kelimesinin karşılıklarından birisi olarak da "hizmetçi bayan"... "Oğlan" kelimesinin karyılıklarından birisi ise TDK Sözlük'e göre "Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek”.. “Müsait” kelimesinin karşısında yazan anlamlardan birisi de “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)”… İşte TDK sözlükte tepki çeken tanımlamalardan bazıları... Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

RUS: MOSKOF GÂVURU... TDK, özel isim olan Rus’u, “Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse ve Moskof gâvuru” olarak tanımlıyor... Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

MOSKOF... TDK’ya göre Moskof’un anlamı ise “Acımasız, zalim”... Twitter

Facebook

Google Plus

3 13