TDK Sözlük'e göre 'Rus'un anlamı 'Moskof Gavuru'...

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sözlüğündeki bazı kelimelerin tanımlamaları büyük tartışmalara rağmen değiştirilmiyor. TDK sözlüğünde "Rus" kelimesinin anlamlarından birisi olarak "Moskof gâvuru" veriliyor. "Kadın" kelimesinin karşılıklarından birisi olarak da "hizmetçi bayan"... "Oğlan" kelimesinin karyılıklarından birisi ise TDK Sözlük'e göre "Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek”.. “Müsait” kelimesinin karşısında yazan anlamlardan birisi de “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)”… İşte TDK sözlükte tepki çeken tanımlamalardan bazıları...
RUS: MOSKOF GÂVURU... TDK, özel isim olan Rus’u, “Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse ve Moskof gâvuru” olarak tanımlıyor...
MOSKOF... TDK’ya göre Moskof’un anlamı ise “Acımasız, zalim”...
GAVUR... Gâvur kelimesinin anlamları ise şöyle sıralanıyor, “Dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; Merhametsiz acımasız; İnatçı.”
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