TCG Sancaktar Deniz Kuvvetlerine teslim edildi!

TCG Sancaktar Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajda, Sancaktar'ın Deniz Kuvvetlerinin amfibi gücünü idame ettirmek ve geliştirmek konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan iki amfibi gemiden biri olan TCG Sancaktar, ADİK Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Twitter

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TÜRKİYE GURUR VERİCİ BAŞARILARA İMZA ATMAKTA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türk karasuları ve dünyanın dört bir yanında huzuru, adaleti ve barışı sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda, ülkenin her alanda kendisini teçhiz etmesi, eksiklerin tamamlanması ve hedefe doğru tam yol ilerlenmesi gerektiğini kaydetti. Bu amaca ulaşmak için her alanda yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ve ülkeyi güçlendirecek, gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi: Twitter

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"Bugün askeri gemi ile deniz altı inşası ve savunma sanayi alanında Türkiye, gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuvvetlerimizin amfibi gücünü idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki kararlığımızın göstergelerinden biridir. Twitter

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