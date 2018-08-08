TCDD biletimi PTT’den nasıl satın alabilirim?

Trenle yolculuk yapmak gibisi yok. Türkiye’de demiryolu taşımacılığına verilen önem ve bu tip taşımacılığın son yıllarda gelişmesi nedeniyle trenle pek çok yere gidilebiliyor.

Peki biletleri nereden alacaksınız? Bileti internetten edinmek veya TCDD gişesine gitmek sizin için zorsa, buyurun PTT işyerlerine gelin. Hiçbir belgeye gerek duyulmadan işleminiz kısa bir süre içinde tamamlanır.

Bileti aldınız, ancak planlarınızda değişiklik oldu. PTT işyerleri TCDD biletlerinin iade işlemlerini de gerçekleştiriyor. Hatta güzergahı, yolculuk tarihini veya saatini de PTT’lerde değiştirebilirsiniz.

Tren biletinizi PTT’den alın, yolculuğun tadını çıkarın.