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TBMM'de yeni dönem başladı milletvekilleri yemin etti

TBMM'de yeni dönem başladı milletvekilleri yemin etti

27. Dönem Milletvekillerinin yemin ettiği TBMM'nin ilk oturumu tamamlandı. Milletvekillerinin ant içme töreni, geçici Meclis Başkanı İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 09:25 - Güncelleme: 08-07-2018 00:43

24 Haziran seçimlerinin ardından 27. Dönem Milletvekillerinin yemin ettiği TBMM'nin ilk oturumu tamamlandı. Milletvekillerinin ant içme töreni, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici Meclis Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Yılmaz, oturumun açılış konuşmasını yaptı. Yılmaz, yeni dönemin ilk yeminini etti.

ERDOĞAN LOCADAKİ YERİNİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı 

27. DÖNEM RESMEN BAŞLADI

İlk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu. Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından engelli AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti.

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk yemin edenler arasında yer aldı.

HDP'li vekil en hızlı yemin rekorunu korudu 

YEMİN TÖRENİNİ KİMLER İZLİYOR?

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Bu arada, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bazı kelimeleri eksik söylediği için yemini tekrarladı.

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve son olarak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın selamlaşıp sohbet etti.

YER DARLIĞI ÇEKİLDİ
Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Genel Kurula TBMM eski Başkanı Bülent Arınç eşi Münevver Arınç ve gelini Yeliz Arınç da katıldı. 

CHP VE MHP LİDERLERİ KISA BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Ant içmek için Genel Kurul'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Oturuma verilen 45 dakikalık ara içinde yan yana görüntülenen iki lider bir süre sohbet etti.

HDP'li vekiller Meclis'e İstiklal Marşı okunduktan sonra giriş yaptı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 01:06 Hükümete bu millet son bir şans verdi verdiğiniz sözleri tütün diye ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı fetocu darbecilerin idamı onume gelsin imzaların dedi bu 1 seçime 2 gün kala muhalefetin baskısıyla Suriyeliler ülkesine dönecek dedi 2 oysa haberturkte akp İstanbul milletvekili Suriyeliler dönmeyecek bizle yaşayacak dedi millet verilen sözleri takip ediyor bu seçimde bir uyarı verildi bir sonrakinde muhalefete göndermeyi de bilir

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