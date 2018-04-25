TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

Meclis adete fotoğraf stüdyosuna döndü; aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta AK Partili Mustafa Şentop fotoğraf çekiliyordu.

TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamanın ardından iktidar ve Muhalefet Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi.

19
TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

Meclis adete fotoğraf stüdyosuna döndü; CHP’li Vekil AK Partililerin fotoğrafını çekti. Genel Kurul salonu adete fotoğraf stüdyosuna döndü aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta ise Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop TBMM Başkanvekili Tüzün ve komisyon bürokratları fotoğraf çekiliyordu.

29
TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

CHP’li Murat Emir kürsünün etrafında toplu olarak poz veren AK Partililerin fotoğrafını çektikten sonra arkasını dönerek kendisini de kareye dahil edip öz çekim yaptı.

39
TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

Oturumu yöneten CHP’li Yaşar Tüzün Fırak kıyafeti ile CHP’li vekillerin arasında fotoğraf çektirdi. Tüzün ayrıca Genel Kurul kürsüsünden de fotoğraf çektirdi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro