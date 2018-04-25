TBMM'de renkli anlar! CHP'li vekil çekti AK Partililer poz verdi

Meclis adete fotoğraf stüdyosuna döndü; aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta AK Partili Mustafa Şentop fotoğraf çekiliyordu.

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamanın ardından iktidar ve Muhalefet Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Meclis adete fotoğraf stüdyosuna döndü; CHP’li Vekil AK Partililerin fotoğrafını çekti. Genel Kurul salonu adete fotoğraf stüdyosuna döndü aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta ise Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop TBMM Başkanvekili Tüzün ve komisyon bürokratları fotoğraf çekiliyordu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

CHP’li Murat Emir kürsünün etrafında toplu olarak poz veren AK Partililerin fotoğrafını çektikten sonra arkasını dönerek kendisini de kareye dahil edip öz çekim yaptı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9