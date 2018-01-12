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TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı

TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı

MECLİS Devlet Hastanesi’nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 18:23 - Güncelleme: 12-01-2018 18:23

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • Şükrü 13 Ocak 2018 00:27 Eskiden millet yazar kasa atardı, şimdi kendini yakıyor.

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