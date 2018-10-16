TBMM önünde silahlar patladı! Durmayan traktöre ateş açıldı

ANKARA'da Atatürk Bulvarı üzerinde hareket eden bir traktör Ankara'da hareketli anlar yaşanmasına yol açtı. TBMM binasının önüne kadar gelen ve durmayan bir traktöre polislerce ateş açıldı.

Duvar'ın haberine göre, kent trafiğine girmesi yasak olan traktör bulvar üzerinde hareket ederken polisin müdahale etti. Ancak traktör sürücüsünün durmaması üzerine polis ateş açtı.

Traktör yine de yola devam ederken Meclis önüne geldiği sırada da burada bulunan polisler traktöre ateş açtı.

Ayrıntılar geliyor…