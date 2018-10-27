TBMM Genel Kurulunda, Sayıştaya 5 üye seçildi

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, Sayıştay Meslek Mensupları kontenjan grubundan Ömer Akdoğan, Belma Akyüz, Mehmet Altıntaş, Abdulkadir Delen ve Ramazan Yalçın Sayıştay üyeliğine seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'da meslek mensupları kontenjanında boş bulunan 5 üyelik için yapılan seçimin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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