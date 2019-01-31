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TBMM Başkanlığı için sürpriz isim kulislerde konuşuluyor

TBMM Başkanlığı için sürpriz isim kulislerde konuşuluyor

AK Parti yönetiminin, Binali Yıldırım'ın istifası sonrası boşalacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koltuğu için bir kadını aday gösterebileceği ileri sürüldü. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti kulislerinde konuşulanları yazdı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 08:24 - Güncelleme: 31-01-2019 08:24

TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. Yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı ve seçim takvimi konusunda hareketlilik başladı.

Konuya dair Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bugünkü köşesinde "AK Parti'de Başkanlık arayışı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kaplan'ın haberinde yer alan isimlerin öne çıktığını belirten Sarıkaya, "Ancak AK Parti kulislerinde dünden itibaren yeni bir sürpriz isim daha sahaya sürüldü. Eğer iddia gerçekleşirse TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak" dedi.  Sarıkaya şöyle devam etti:

"Kuliste adı dolaşıma sokulan ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil. İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı'nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. AK Parti'nin birçok konuda ilk gerçekleştiren olmaya dönük merakı ilk kadın Başkanı da getirir mi; bilinmez. Eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı TBMM'nin yeni başkanıdır."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

ALEV DEDEĞİL KİMDİR?
TBMM Başkanlığı için adı kulislerde geçen Alev Dedegil kimdir? AK Parti İstanbul Milletvekili  Alev Dedegil nereli? Alev Dedegil kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İçişleri Komisyonu sözcüsü olan Alev Dedegil biyografisi

Alev Dedegil, 1958’de İstanbul'da doğdu. Baba adı Ali Suat, anne adı Suzan Yıldız'dır. Yönetici, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Alev Dedegil, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nu bitirdi.

Alev Dedegil, İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) kurucu başkanlığı yaptı. Alev Dedegil, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkezi'nde muhtelif görevlerin yanı sıra Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği görevlerinde bulundu.

TBMM 23, 24 ve 25. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçilen Alev Dedegil, TBMM'de Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Çevre Komisyonu Üyeliği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyeliği, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyon Başkanlığı, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunan Dedegil, orta derecede İngilizce bilmektedir ve bekârdır.

SEÇİMLER 24-28 ŞUBAT ARASINDA
Yıldırım'ın 18 Şubat'ta istifa etmesi durumunda TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Seçim için turlar ise 24-28 günleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti yönetimi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için TBMM'nin 14 Şubat, 21 Şubat ya da 28 Şubat'tan itibaren 2 Nisan'a kadar tatile girebileceği yönünde seçenekli takvimler hazırlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 31 Ocak 2019 09:02 herkese günaydın, torpil yaptırarak memur olan veya makam sahibi olan ahlaksızlar hariç

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