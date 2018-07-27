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TBMM Başkanı Yıldırım’dan genç teğmenlere öğüt

TBMM Başkanı Yıldırım’dan genç teğmenlere öğüt

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, genç teğmenlere, “Kutsal ve mukaddes değerlerimizi, inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşalarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın” öğüdünde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:30 - Güncelleme: 27-07-2018 12:30

27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subay Anlayışı Kazandırma Eğitimi’nin mezuniyet töreni, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesinde yapıldı. Bin 943 genç teğmenin mezuniyet törenine heyecanlı ailelerin yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın genç teğmenleri selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kara Harp Okulu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren tek eğitim kurumu olduğunu kaydeden Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, bu ayrıcalıklı görevin ağır yükünü omuzlarında hissettiklerini söyledi.

İzmir’in 15 Mayıs 1919’da bağımsızlık uğruna ilk kurşunun Hasan Tahsin tarafından atıldığı bir direniş şehri olduğunu kaydeden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “İzmir’in damarlarında milli egemenliğin asil dokusu ve egemenlik vardır. Burada mezun olan genç subaylarımız, komutanlarımız eminim ki mili iradeye ve egemenliğe bağlı, bağımsızlık şiarından asla taviz vermeyecek askerler olarak mezun oldu. Bugün aileleriniz ve sizi mezun eden eğitimciler değil aziz Türk milleti de sizinle gurur duyuyor” dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın subay ihtiyacını karşılamak üzere verilen 25 haftalık eğitimden mezun olan bin 943 subayı tebrik eden Meclis Başkanı Yıldırım, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘ülkemiz şu iki şeyin ülkesidir: biri çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi asker ve çiftçi yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik, çünkü topraklarımız çoktur. İyi asker yetiştirdik, çünkü topraklarımızı isteyen düşman çoktur.’ 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunu bizzat yaşadık. Ordumuz, milletimizi ve devletimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı yürüttüğümüz amansız mücadelenin kahramanı kolluk kuvvetlerimiz ve askerimizdir. TSK, yüksek askeri kabiliyeti ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesiyle düşmana korku, dosta güven vermektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında ulusal güvenliğimize kastedecek her türlü bölücünün sınırlarımız ötesinde yok edilmesi için destanlar yazıldı. TSK, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatansever, yurdunu seven subay ve askerleriyle o gece aklını kiraya vermiş, asker kılığındaki teröristlere hak ettiği karşılığı verecek alçak hain darbe girişimini bastırdı. O gün halkın gücü, tankın gücünü yendi. O gün ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığı ve milletimizin cesaretiyle alçak FETÖ hak ettiği cezayı almıştır” diye konuştu.

GENÇ TEĞMENLERE FETÖ ÖĞÜDÜ: “Türkiye Cumhuriyeti; tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak ilelebet yaşayacaktır” diyen Yıldırım, “Kutsal ve mukaddes değerlerimizi, inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşalarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın” diyerek genç teğmenlere öğütte bulundu.

AİLELER DUYGULANDI: Mezun olan genç teğmenler adına konuşan dönem birincisi Teğmen Mehmet Göç, konuşmasının ardından yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren genç teğmenlere diplomalarını TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

Harbiye Marşını hep bir ağızdan söyleyen teğmenlerin tören geçişi esnasında aileler duygu seli yaşadı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bir basit vatandaş 27 Temmuz 2018 13:34 25 Haftada Subay yetişir mi? Domates fidesi yetiştirir gibi. Sizin "Kutsal ve Mukaddes" değerleriniz Nakşibendi İslam değerleridir. Bütün Türkiye'yi Nakşibendi, İslam yapamazsınız. Ayrıca tek millet, tek bayrak ve tek vatan , RABİA işaretine yetmiyor, 3 parmak ediyor, 4.cü parmağınız nerede?

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