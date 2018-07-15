TBMM Başkanı Yıldırım: Unutmayacağız unutturmayacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitliği ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da eşlik ettiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları söyledi:

"Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Al yıldızlı bayrağına rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın, yıldızlar da şehitlerimizin nişanesidir. Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için programlar yapacak. Buna benzer alçak olayın bir daha bu milletin yaşamamasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.