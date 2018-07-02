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TBMM Başkanı Kahraman'dan Başkan Uysal'a veda ziyareti

TBMM Başkanı Kahraman'dan Başkan Uysal'a veda ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) İsmail Kahraman veda ziyaretleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 23:17 - Güncelleme: 02-07-2018 23:17

26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini yürüten ve kısa bir süre sonra görevini devredecek olan İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a veda ziyaretinde bulundu.

İBB’nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde İBB Zabıta Tören Mangası tarafından resmi törenle karşılanan Kahraman, tören sonrası İBB Anı Defteri’ni imzaladı. Kahraman, deftere yazdığı ifadeleri şöyle aktardı:

“Sayın Mevlüt Uysal'ın daha önceki tecrübeleri ve şahsiyetli yapısıyla, bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini ve şahsından mesai arkadaşlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."

Kahraman daha sonra Mevlüt Uysal ile birlikte başkanlık makamına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uysal, Kahraman’a İBB Meclis salonunu gezdirdi. Meclis çalışmaları hakkında Kahraman’a bilgi veren Uysal, ziyaretin ardından TBMM Başkanı Kahraman’ı resmi törenle uğurladı.

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