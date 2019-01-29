TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa kararı

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk oldu.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu 40 programında, "İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor" diyen Yıldırım, "Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Burada ilk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakıyorum" ifadelerini kullandı ve 18 Şubat'ta istifa edeceğini duyurdu.