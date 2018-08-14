TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye çağrı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın tehdit içeren tweetlerine tepki gösteren Yıldırım şunları söyledi:
İLK ADIMI ABD ATMALI: "Amerikan yönetimi birtakım sözlerle, söylemlerle, yaptırımlarla Başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine, yasalarımıza saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Halen çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ise Amerikan yönetimidir."
"Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir."
"Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir"
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