TBMM Başkanı Binali Yıldırım siftah yaptı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Danışma Kurulu toplantısı nedeniyle birleşime önce 30, daha sonra 15 dakika ara verdi. Birleşimin üçüncü oturumunu açan Yıldırım, 27. dönemin hayırlı olmasını diledi. 24 Haziran'da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte gerçekleştirildiğini anımsatan Yıldırım, yeni dönemde Meclise önemli görevler düştüğünü ifade etti.



Mecliste artık bütçe kanun tasarısı hariç yasama faaliyetlerinin milletvekilleri tarafından teklif edileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Yeni dönem Meclisimizin önemli hususiyetlerinden birisi de temsilde adaleti olabildiğince sağlamış olmasıdır. Oy verenlerin yüzde 97'si bu Mecliste temsil edilmektedir. Bu güzel bir sonuçtur. Bunun yasama faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.

TÜM PARTİ GRUPLARINA SESLENDİ

Meclisimizin yeni dönemde oluşturacağı gerek kanun yapmada gerek denetim faaliyetlerinde gerekse toplumun her konudaki beklentilerini karşılama noktasında çalışma süreci içerisinde bazı teamüller, uygulamalar geliştireceğine yürekten inanıyorum. Parti gruplarının, grup yöneticilerinin karşılıklı anlayış ve istişare içerisinde Meclisimizin olabildiğince verimli çalışmasını temin bakımından çalışmalarının çok yerinde olacağını düşünüyorum. Meclis Başkanı olarak bu konuda tüm parti gruplarıyla uzlaşmaya dayalı bir yönetim anlayışını geliştirmenin gayreti içerisinde olacağım."

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Yıllardır hizmet ettiğiniz, önemli görevler üstlendiğiniz, TBMM'nin şu anda birinci partisi olan AK Parti'nin mensubu olmakla birlikte, oradan çıkmakla birlikte, sizin üstlendiğiniz görevi AK Parti'nin Meclis Başkanı olarak değil de hepimizin Meclis Başkanı olarak ifa etmeniz arzumuz, temennimiz ve umudumuzdur" ifadesini kullandı. Yeni dönemde münakaşadan çok müzakere imkanı bulmak istediklerini dile getiren Altay, CHP'nin yapıcı, uyarıcı, samimi, ancak etkili muhalefet yapacağını söyledi.