Taziye ziyareti dönüşü kaza ölü ve yaralılar var

Acıpayam ilçesinde taziye ziyaretinden otomobille dönerken kaza yapan 5 kişiden 3'ü öldü, 2'si yaralandı. Ahmet Özırmak (56) yönetimindeki 16 BIR 59 plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolunun Akalan Mahallesi mevkisindeki kontrolsüz kavşakta bir gıda firmasının işçilerini taşıyan Kamil Alkan'ın (29) kullandığı 20 KS 488 plakalı otobüsle çarpıştı.

Alcı Mahallesi'nden taziye ziyareti sonrası yola çıkan 5 kişinin bulunduğu otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrulup yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Özırmak ve Alkan'ın yanı sıra otomobilde bulunan Elif Özırmak, Nurten Akkuş (47), Şaban ve Cevriye Koca (50), otobüsteki işçilerden Halil Ömek, Nevriye Tosun, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nedret Develi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan, otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak ile Nurten Akkuş ve Cevriye Koca müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Özırmak'ın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Servis otobüsündeki diğer 40 işçinin yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.