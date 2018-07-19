Tayyipler Alemi nedir skandal karitatürü Kılıçdaroğlu yayınladı

Tayyipler Alemi nedir, Tayyipler Alemi karikatürü nasıl ve Tayyipler Alemi karikatürünü kim çizdi araştırmaları CHP Liderli Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaylı karikatürü twitter hesabından yayınlamasının ardından merak edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin açtığı skandal pankart sonrası birçok kişi gözaltına alınmıştı. Peki Tayyipler Alemi karikatüründe ne var, ne anlatılmaz istenmiş...

'Tayyipler Alemi' karikatürüne Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu karikatürü dün twitter hesabından paylaşmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu karikatürü 'mizaha tahammül edeceksiniz' diyerek twitterdan yayınlarken şunları yazdı: 'Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin'.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu paylaşıp üzerine bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil için suç duyurusunda bulundu.

ODTÜ’lülerin taşıdığı pankarttaki “Tayyipler Alemi” isimli karikatür 2005 yılında mizah dergisi Penguen tarafından yayınlanmıştı. 13 yıl önce dergi ve karikatür için açılan 40 bin liralık dava reddedilmişti. Musa Kart'ın ceza almasına tepki için çizilen pankart ODTÜ mezuniyetinde yer almıştı. Söz konusu karikatür pankart bu yıl bir kez daha ortaya çıktı. Temmuz başındaki ODTÜ mezuniyetinde açılan pankartla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.