Tayvan'da korkutan deprem! Otel çöktü

Tayvan'da dün gece 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin birçok binanın yanı sıra, bir otelin de yıkılmasına yol açtığı, en az iki kişinin hayatını kaybettiği, 100 den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi

Tayvan adasının doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 14 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Depremim birçok binanın yanı sıra, bir otelin de yıkılmasına yol açtığı, yaklaşık 30 kişinin göçük altında kaldığı, en az iki kişinin hayatını kaybettiği,100 den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi depremin derinliğini 9.5 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Hualien kenti olan deprem başkent Taipei´de de hissedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ve yolların zarar gördüğü belirtiliyor. Öte yandan Tayvan’ın doğu kıyısında geçtiğimiz pazar günü de en şiddetlisi 6,1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda sarsıntı yaşanmıştı.