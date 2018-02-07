Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Doğu Asya ülkelerinden Tayvan 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Depremim birçok binanın yanı sıra, bir otelin de yıkılmasına yol açtığı, çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı belirtildi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi depremin derinliğini 9.5 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Hualien kenti olan deprem başkent Taipei’de de hissedildi.

Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.