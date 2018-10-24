Taylor Swift'den annesi komada olan hayranına büyük destek

Zor durumda bulunan hayranlarına maddi yardımda bulunmayı bir alışkanlık haline getiren ünlü şarkıcı Taylor Swift, şimdi de annesi komada olan hayranına yaptığı bağışla gündem oldu. 28 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Sadie Bartell adlı hayranı için başlatılan bağış kampanyasına 15 bin 500 dolar ödedi.
19 yaşındaki Bartell, annesinin ülser nedeniyle üç yıldır komada olduğunu belirten bir Twitter paylaşımı yapmış, babası ve beş kardeşinin ekonomik güçlükle mücadele ettiğini belirtti.
Bartell için açılan ve 26 bin ile 40 bin dolar arasında hedef belirleyen fona 15 bin 500 dolarlık katkı sağlayan Swift, fonun hedefe ulaşmasını kolaylaştırdı.
Taylor Swift, son olarak, 6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Demokratlara oy vereceğini açıklamasının ardından hayranlarına erken oy verme çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti.
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