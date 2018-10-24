Taylor Swift'den annesi komada olan hayranına büyük destek

Zor durumda bulunan hayranlarına maddi yardımda bulunmayı bir alışkanlık haline getiren ünlü şarkıcı Taylor Swift, şimdi de annesi komada olan hayranına yaptığı bağışla gündem oldu. 28 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Sadie Bartell adlı hayranı için başlatılan bağış kampanyasına 15 bin 500 dolar ödedi.