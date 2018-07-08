Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili flaş gelişme!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için yerel saatle 10.00'da düğmeye basıldı.

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, operasyona 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken 2 dalgıcın eşlik edeceğini açıklamıştı. Şu ana kadar 6 çocuğun mağaradan çıkarıldığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU BU SABAH BAŞLADI

Sabah erken saatte başlayan operasyon öncesi mağara girişi brandalarla kapatıldı. Taylandlı yetkililer medyayı alandan çıkardı.

18 DALGIÇ MAĞARAYA DALDI

Mağaraya 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasından 18 dalgıç girdi. Çocuklar mağaradan birer birer çıkartılacak. Her çocuğa iki dalgıç eşlik edecek.

HEPSİ OPERASYON İÇİN HAZIR

Taylandlı yetkili operasyonu şu sözlerle aktardı:

"Bugün dalgıçlar çocukları kurtarmak için içeri girdi. Çıkarma işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair net bir şekilde bilgilendirildiler. Çocukların hepsi fiziksel ve ruhsal açıdan operasyona hazır. Hepsi operasyonun farkında. Bunu yapmaya hazır olduklarını bize doğruladılar."

YOĞUN YAĞIŞ GELMEDEN...

Operasyonun bugün başlatılmasının nedeni ise bir kaç gün içerisinde bölgede şiddetli yağışın beklenmesi. Mağaradaki oksijenin azalması ve suyun şimdiye kadarki en düşük seviyede olması da operasyonun vakit kaybetmeden başlanması kararında etkili oldu.

İKİ AYRI TÜNEL SİSTEMİ VAR

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit yer alıyor. Operasyonun hava koşullarına bağlı olarak 3-4 gün devam edeceği belirtiliyor.

9 GÜN SONRA BULUNMUŞLARDI

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.