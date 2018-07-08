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Taylan'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili flaş gelişme

Taylan'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili flaş gelişme

Tayland'da 23 Haziran'dan bu yana mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için operasyon bu sabah başladı. 18 dalgıç mağaraya girdi. Yerel yetkililer, ilk iki çocuğun mağaradan dışarı çıkarıldığını ve kurtarıldığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 15:14 - Güncelleme: 08-07-2018 16:38

TAYLAND'da, 23 Haziran'dan bu yana mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörü kurtarma operasyonu başladı. Yerel yetkililer, 12 çocuktan önce 2'sinin daha sonra 4'ünün daha kurtarıldığını açıkladı.


 
KURTARMA OPERASYONU BU SABAH BAŞLADI... Sabah erken saatte başlayan operasyon öncesi mağara girişi brandalarla kapatıldı. Taylandlı yetkililer medyayı alandan çıkardı.

18 DALGIÇ MAĞARAYA DALDI... Mağaraya 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasından 18 dalgıç girdi. Çocuklar mağaradan birer birer çıkartılacak. Her çocuğa iki dalgıç eşlik edecek.

HEPSİ OPERASYON İÇİN HAZIR... Taylandlı yetkili operasyonu şu sözlerle aktardı: "Bugün dalgıçlar çocukları kurtarmak için içeri girdi. Çıkarma işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair net bir şekilde bilgilendirildiler. Çocukların hepsi fiziksel ve ruhsal açıdan operasyona hazır. Hepsi operasyonun farkında. Bunu yapmaya hazır olduklarını bize doğruladılar."

YOĞUN YAĞIŞ GELMEDEN... Operasyonun bugün başlatılmasının nedeni ise bir kaç gün içerisinde bölgede şiddetli yağışın beklenmesi. Mağaradaki oksijenin azalması ve suyun şimdiye kadarki en düşük seviyede olması da operasyonun vakit kaybetmeden başlanması kararında etkili oldu.

İKİ AYRI TÜNEL SİSTEMİ VAR... Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit yer alıyor. Operasyonun hava koşullarına bağlı olarak 3-4 gün devam edeceği belirtiliyor.

9 GÜN SONRA BULUNMUŞLARDI... Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da mağaraya yaptıkları gezide girişin suyla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

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