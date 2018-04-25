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Tayfun Duygulu kimdir Kayahan itirafı ifşa oldu! 20 santim boyunda...

Tayfun Duygulu kimdir Kayahan itirafı ifşa oldu! 20 santim boyunda...

Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor ve Tayfun'un Kayahan itirafı ne, Kayahan hakkında ne dedi soruları merak konusu oldu. 90'lara 'Hadi yine iyisin' şarkısıyla damga vuran Tayfun, aynı zamanda Kayahan'ın damadıydı. Kızı Beste Acar ile bir yıl evli kalan Tayfun yıllar sonra Kayahan hakkında öyle bir bir sırrı ifşa etti ki...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 13:30 - Güncelleme: 25-04-2018 13:30

Tayfun Duygulu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tayfun Kayahan hakkında ne söyledi soruları magazin basınının gündeminde. 90'lara damga vuran şarkıcı Tayfun aynı zamanda Kayahan'ın damadı. Kızı Beste Acar ile 1 yıl evli kalan Tayfun, yıllar sonra Kayahan hakkında öyle bir sırrı ifşa etti ki...

Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan’la olan bir anısını anlatırken yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

'KAYAHAN BANA BIÇAK ÇEKTİ'
Yıllar sonra bir itirafta bulunan Tayfun Duygulu, “Kerim Tekin’in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayahan’ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK 1 SENE SÜRMÜŞTÜ
Tayfun Duygulu, Kayahan’ın kızı Beste Açar ile 1995’te evlenmiş, 1996’da boşanmıştı.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR: Tayfun Duygulu 8 Nisan 1969 doğumludur. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu’nda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.

Söz ve bestesi kendisine ait olan Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslar arası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı.

Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

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