Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

Hindistan'da öyle bir olay yaşandı ki olaya şahit olanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Hindistan'da yaşayan bir vatandaş sürekli tavuklarını yiyen bir pitondan öyle bir intikam aldı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan tavuğu olay esnasında yakalayan vatandaş pitonun midesinde ne var ne yok hepsini dışarı çıkardı.