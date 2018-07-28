Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

Hindistan'da tavuklarını yiyen piton cinsi bir yılandan mağdur olan vatandaş yılanı tam iş üstünde yakladı. İntikam yöntemiyle ağızları açık bırakan Hindistanlı vatandaş pitonunun yuttuğu tüm tavukları midesinden bakın nasıl çıkardı.

Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

Hindistan'da öyle bir olay yaşandı ki olaya şahit olanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Hindistan'da yaşayan bir vatandaş sürekli tavuklarını yiyen bir pitondan öyle bir intikam aldı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan tavuğu olay esnasında yakalayan vatandaş pitonun midesinde ne var ne yok hepsini dışarı çıkardı.

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Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

İzleyenleri dehşete düşüren video, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi. Hindistan'da tavuklarını yiyen pitonu yakalayan mağdur vatandaş, intikam yöntemiyle görenleri hayrete düşürdü. Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi. Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.

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Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

İzleyenleri dehşete düşüren video, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.

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Tavuklarını yiyen pitonu iş üstü yakaladı intikamı acı oldu!

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