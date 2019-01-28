Tavuklar artık ilaç yumurtlayacak İskoçyalı bilim adamları insan genini yumurtaya ekledi

KANSER İLACI YUMURTLAYACAK... Araştırma ekibi, özellikle insanların bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine odaklandı. Bunlardan biri IFNalpha2a ve bu proteinin önemli anti-viral ve kanserle mücadele özellikleri bulunuyor. Bir diğeri ise zarar görmüş dokuların kendilerini tamir etmesini sağlayan macrophage-CSF proteini.