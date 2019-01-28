Tavuklar artık ilaç yumurtlayacak İskoçyalı bilim adamları insan genini yumurtaya ekledi

İskoçyalı araştırmacılar, bazı kanser türleri ve eklem iltihaplanmalarıyla mücadelede kullanılabilecek ilaçlar yumurtlayabilen, genetiğiyle oynanmış tavuklar üretti. Söz konusu ilaçların üretimi ile ilaç şirketlerinin şu anda yaptıklarına kıyasla 10 ila 100 kat daha ucuz olacağı söyleniyor.
Edinburgh'taki Roslin Teknolojileri'den Dr. Lissa Herron ve araştırma ekibi normalde insanlarda proteini üreten insan genini, tavuğun DNA'sının yumurtasındaki beyazın üretiminde rol oynayan kısmına eklemeyi başardı. BBC Türkçe’nin haberine göre yumurta kırıldıktan ve beyazı sarıdan ayrıldıktan sonra, yumurtanın beyazında yüksek miktarlarda protein olduğu görüldü.
KANSER İLACI YUMURTLAYACAK... Araştırma ekibi, özellikle insanların bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine odaklandı. Bunlardan biri IFNalpha2a ve bu proteinin önemli anti-viral ve kanserle mücadele özellikleri bulunuyor. Bir diğeri ise zarar görmüş dokuların kendilerini tamir etmesini sağlayan macrophage-CSF proteini.
BİR İLAÇ İÇİN 3 YUMURTA...İlaçlardan bir doz üretilmesi için üç tavuk yumurtası gerekiyor ve tavuklar yılda 300 yumurta üretebiliyor. Uzmanlar yeterli sayıda tavuk olursa, ticari miktarlarda ilaç üretilebileceğine inanıyor.
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