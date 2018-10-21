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Tavuk rosto nasıl yapılır?

Tavuk rosto nasıl yapılır?

Tavuk rosto nasıl yapılır? Tavuk rosto tarifi arayanlar için elmaelma.com'un pratik ve lezzetli tarifini sizin için derledik.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 01:30 - Güncelleme: 21-10-2018 01:30

Bugün, akşam sofralarınıza sizler için tariflerimiz arasından 'Tavuk Rosto' derledik. Sizde bu tarif ile akşam yemeğinize lezzet katın. İşte elmaelma.com'un tavuk rosto tarifi için gerekli malzemeler listesi:

4 parça tavuk göğsü, 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, 2 yemek kaşığı galeta unu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kırmızı biber, 1 adet sarı biber, 1 buçuk çay kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber.

Yapılış aşaması: 4 dilim tavuk göğsünü yıkayığ mutfak robotunuzda iyice çekin. 2 yumurta sarısı, zeytinyağını, galeta ununu, tız, karabiber ve köriyi ilave edip, tüm malzemeler iyice karışana dek tekrar robotta çekin. Ardından karışımı derin bir kaseye alın. Bezelyeleri ve küp şeklinde  doğradığınız sarı ve kırmızı biberleri ekleyin malzemeleri güzelce karıştırın ve tüm malzemeler eşit şekilde tavuklu karışıma yayın. Mısır gevreklerini mutfak robotuna alın ve hafif taneli kalacak şekilde çekin.

Kaynak: elmaelma.com

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