Tavuğu için ahşap protez bacak yaptı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde tarım ve hayvancılık işi ile uğraşan 33 yaşındaki Hakkı Açıkgöz, çiftliklerinde bulunan hayvanlarına adeta gözü gibi bakıyor. Açıkgöz, rüzgarlı bir havada çiftlikte bulunan bir kapının kapanması sonrasında ayağı ezilen ve bir süre sonra ayağı kopan tavuğuna kendi imkanlarıyla ahşap protez yaparak tavuğunun yeniden yürümesini sağladı. Tavuğunun ayağının kopması sonrasında tek ayak üstünde yürümesi ve diğer hayvanlar tarafından ezilmesine dayanamayan Açıkgöz kendi imkanlarıyla tasarlamış olduğu protez bacağı yaparak tavuğunun yeniden yürümesini sağladı.

Açıkgöz, “Hayvanlarımızla ilgilenirken aşırı rüzgarlı bir günde mandıramızda bulunan kapı tavuğun ayağını ezdi. Tabi o zaman ilk başta sanırım tavuğun ayağı bilek kısmından sanırım kırılmıştı. Ben bu ezilen yeri sardım. Ancak birkaç gün sonra parmakları kurumaya başladı. Tabi böyle olunca daha sonra ayağı koptu. Bende hayvan yürüyemiyor ne yapabilirim diye düşünürken insanlara protez ayak yapılıyor neden hayvanlara yapılmasın dedim. Böylece imkanlar dahilinde protez ayağı ahşaptan yapmam gerekti. Çünkü tavuğa yapacağım ayak hafif olması gerekiyordu. Bir matkapla ağacın içerisini oydum. Dışını da çarkta incelettim. Böyle bir şey çıktı ortaya. Tavuk protez ayağına henüz alışmadı. Henüz deneme aşamasındayız. İki gün önce protezi taktım ve yeni yeni yürümeye başladı. Tam basamıyor çünkü bir hafta ayaksız gezdi. Hep tek ayak üstünde zıplayarak gidiyordu. Artık ayağını basıyor. En azından kaçıyor kolay kolay yakalayamıyorum” dedi.

  • Güncel 16 Şubat 2018 14:31
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