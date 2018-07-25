Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

İstanbul’da yaptığı inşaatın yanındaki apartmanın çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Bodrum’un Cennet Koyu’na demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.
ASLI'NIN KARNI BÜYÜDÜ: Teknelerini yan yana bağlayan iki futbolcu, bol bol yüzüp suya balıklama atladı. Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü. Karnını okşayıp suda yüzen eşi Arda Turan’la sohbet eden Aslıhan Doğan oldukça neşeliydi.
TELEFONLA TAKİP ETTİ: Öte yandan Arda Turan, Beyoğlu-Sütlüce’deki arazisinin üzerine otel yaptırıyordu. Temel atma çalışması yapılan inşaat alanının yanındaki 4 katlı bina dün çöktü. Arda Turan gelişmeleri gün boyunca telefonla takip etti.
Arda Turan ve Aslıhan Turan bir erkek bebek bekliyor. Çift oğullarına Hamza Arda ismini verecek.
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