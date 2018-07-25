Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

Arda Turan ve Aslıhan Doğan tekne ile Cennet Koyu’na açıldı. Ardından Türkbükü’ndeki Maça Kızı Otel’e geçtiler. Ancak İstanbul’dan gelen bir haberle tatilleri zehir oldu.

Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

İstanbul’da yaptığı inşaatın yanındaki apartmanın çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Bodrum’un Cennet Koyu’na demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.

117
Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

ASLI'NIN KARNI BÜYÜDÜ: Teknelerini yan yana bağlayan iki futbolcu, bol bol yüzüp suya balıklama atladı. Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü. Karnını okşayıp suda yüzen eşi Arda Turan’la sohbet eden Aslıhan Doğan oldukça neşeliydi.

217
Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

TELEFONLA TAKİP ETTİ: Öte yandan Arda Turan, Beyoğlu-Sütlüce’deki arazisinin üzerine otel yaptırıyordu. Temel atma çalışması yapılan inşaat alanının yanındaki 4 katlı bina dün çöktü. Arda Turan gelişmeleri gün boyunca telefonla takip etti.

317
Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

Arda Turan ve Aslıhan Turan bir erkek bebek bekliyor. Çift oğullarına Hamza Arda ismini verecek.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro