Tatili zehir oldu! Arda Turan'ın keyfini kaçıran telefon

İstanbul’da yaptığı inşaatın yanındaki apartmanın çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Bodrum’un Cennet Koyu’na demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.