Tatili bitmedi bir de bikinisinin altını giymeden plaja çıkınca...

Tatili bitmedi bir de bikinisinin altını giymeden plaja çıkınca...

Koca bir 2017 iyisi kötüsü, acısı tatlısıyla sona eriyor. Bizlerde ünlü isimler 2017 yazını nasıl geçirmiş derleyelim istedik. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler tatil fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. İşte Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Aydan Şener'den Nükhet Duru'ya bu yaza damga vuran tatil paylaşımları.... 24 yaşındaki oyuncu Şilan Makal'ın iskeleden suya dalarken yaptığı bu ilginç hareketi günlerce konuşuldu.

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Tatili bitmedi bir de bikinisinin altını giymeden plaja çıkınca...

Koca bir 2017 iyisi kötüsü, acısı tatlısıyla sona eriyor. Bizlerde ünlü isimler 2017 yazını nasıl geçirmiş derleyelim istedik. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler tatil fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. İşte Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Aydan Şener'den Nükhet Duru'ya bu yaza damga vuran tatil paylaşımları.... Kusursuz vücudu ile de tüm bakışları üzerinde toplayan Çağla Şıkel'in ne bir gram fazlası, ne selüliti var.

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Tatili bitmedi bir de bikinisinin altını giymeden plaja çıkınca...

Koca bir 2017 iyisi kötüsü, acısı tatlısıyla sona eriyor. Bizlerde ünlü isimler 2017 yazını nasıl geçirmiş derleyelim istedik. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler tatil fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. İşte Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Aydan Şener'den Nükhet Duru'ya bu yaza damga vuran tatil paylaşımları.... Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili görüntüsü büyük ilgi görmüştü.

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Tatili bitmedi bir de bikinisinin altını giymeden plaja çıkınca...

Koca bir 2017 iyisi kötüsü, acısı tatlısıyla sona eriyor. Bizlerde ünlü isimler 2017 yazını nasıl geçirmiş derleyelim istedik. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler tatil fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. İşte Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Aydan Şener'den Nükhet Duru'ya bu yaza damga vuran tatil paylaşımları.... İki çocuk annesi Irmak Ünal, fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktırıyor...

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