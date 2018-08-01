Tatilde şok olay! Yediği tavuk öldürdü

Vücudunun her yerinde kan pıhtıları oluşan genç annenin kan damarları pıhtılaşma nedeniyle çalışmayı durdurdu. Kadının eşi Rawnsley, “Otelin iki veya üç restoranı vardı. Bir restoranda oturup dördümüz hep birlikte yemek yedik. Her iki çocuğum da benimle birlikte makarna, ekmek ve sosis tarzı şeyler yedi. Natalie'nin ise tavuk, salata, karides ve sebzeden oluşan tamamen farklı bir akşam yemeği vardı. Natalie yemeğiyle geri döndüğünde masadaydık. Natalie onu yemeye başladı ve tavuğu keserken tavuğun içinden kırmızı renk kan çıktı. O bölgeyi temizleyip tavuğu yemeğe devam etti. Tavuktan birkaç parça ağız dolusu yedi"



