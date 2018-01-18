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‘Tatilde Atölye’ hem eğlendirecek hem öğretecek

‘Tatilde Atölye’ hem eğlendirecek hem öğretecek

Anneler ve çocukları sömestrde ‘Tatilde Atölye’ ile kaliteli ve keyifli bir gün geçirecekler. Atölye Eğlence ve Medya Yönetimi ve Mothers’Land işbirliği ile Feriye Palace’de 30 Ocak’ta gerçekleştirilecek etkinlikte anneler ve çocukları workshop’lar ile hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Giriş ücretlerinden elde edilecek gelir ise çocuklar için Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 12:45 - Güncelleme: 18-01-2018 12:45

Atölye Eğlence ve Medya Yönetimi ve Mothers’Land iş birliği ile düzenlenecek olan ‘Tatilde Atölye’ etkinliği şehirli anneleri ve çocuklarını 30 Ocak Salı günü Feriye Palace’ye davet ediyor. Sömestr tatilinde annelerin, çocukları ile keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlikte farkındalığı artıracak birçok workshop düzenlenecek.  Saat 10.00 – 17.00 gerçekleştirilecek etkinlikte 5-11 yaşa arası çocuklar için çocuk yogası, taş boyama, temel hareket ve jimnastik, masal atölyesi, maske atölyesi ve hamur atölyesi workshop’ları yer alacak. 

Mothers’Land bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek workshoplarda davetliler farkındalığı artırıcı birçok etkinliğe katılma şansı bulacaklar. 45 dakikalık workshop’lara katılarak Anne & Çocuk dünyasına özel deneyimler kazanırken ‘Tatilde Atölye’ için hazırlanacak ikramlar ve eğlenceli aktiviteler ile keyifli vakit geçirecek.

Tatilde Atölye etkinliği için 20 TL. olan giriş ücretinden elde edilecek gelir ise çocuklar için korunma ihtiyacında olan çocukları (Koruncukları), “Çocuk Köyleri”nde hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan “korunma ihtiyacındaki çocuk” sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmeyi amaçlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na bağışlanacak.

Ayrıca ‘Tatilde Atölye’ etkinliğine katılan davetliler, etkinlik gününe özel Feriye Palace Restaurant’ında %15 indirime sahip olacaklar.

Etkinlik Programı Saatleri

Çocuklar İçin

10.00 - 10.45: Mothers’Land ile Çocuk Yogası
11.00 - 11.45: Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu ile Taş Boyama
12.00 - 12.45: Gymy Kids ile Temel Hareket ve Jimnastik
13.00 - 13.45: Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu ile Masal Atölyesi
14.00 - 14.45: Gymy Kids ile Temel Hareket ve Jimnastik
15.00 - 15.45: Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu ile Maske Atölyesi
16.00 - 16.45: Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu ile Hamur Atölyesi

Anneler İçin

10.00 - 11.30: Bağırsak Sağlığı ve Besin İntoleransı İlişkisi / Dyt. Beste Alimert Altunörs 12.30 - 14.00: Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmek / Klinik Psk. Semiha Afyonlu Kaya
14.30 - 16.00: Karaciğer Detoksu ile Yağ Yakmaya Hazırlanın / Dyt. Beste Alimert Altunörs

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