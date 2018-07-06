Tatilcilere sahte tatil sitesi uyarısı

Hazırladıkları sahte internet siteleriyle Türkiye’deki onlarca lüks otelin web sitesini taklit eden dolandırıcılar, site üzerinden yayınladıkları telefon numaralarıyla rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, internet sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Biz her zaman vatandaşlarımıza yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını söylüyoruz. Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli.”