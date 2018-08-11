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Tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL!

Tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL!

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’nde bulunan bir restorantta yemek yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesap ödedi. Söğüş havucun 35, salatalığın 28, 2 ayranın 56, 4 bardak çayın ise 72 TL’den satılması Bodrum’daki yüksek fiyatları yeniden gündeme getirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 20:19 - Güncelleme: 11-08-2018 20:19

Sosyetenin gözde mekanı Türkbükü'nde geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın 80 liradan satılması tartışmalara neden olmuştu. Bu yıl da Türkbükü’nde bulunan bir restoran menüsündeki yüksek fiyatları ile yine gündeme geldi.

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki bir mekana arkadaşları ile giden tatilci yemek sonunda 4 bin 329 TL hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan gencin gönderisi kısa sürede binlerce yorum aldı.

4 BARDAK ÇAYA 72 LİRA ÖDEDİLER

Fatura ayrıntısında bir porsiyon bifteğe 195 lira, kolaya 28, 4 bardak çaya ise 72 liraya ödendiği görüldü. 24 adet midye dolma için 400 lira ödeyen müşteri, 1 adet söğüş salatalığa 28 lira, 1 adet havuca ise 35 lira ödedi.

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