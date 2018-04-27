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Tatil planını yapacaklar 8 Temmuz'a dikkat!

Tatil planını yapacaklar 8 Temmuz'a dikkat!

Erken seçim açıklaması tatilcilerin planlarını altüst etti. Tatil programı 24 Haziran’ı kapsayan vatandaşların yüzde 75’i rezervasyonlarını iptal etti. Ancak unutulan bir detay daha var seçim ikinci tura kalırsa 8 Temmuz tatil planları da boşa gidecek.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 08:40 - Güncelleme: 27-04-2018 08:40

Ancak seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. 8 Temmuz için iptal oranı ise sadece yüzde 10. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'a alındığının açıklanmasıyla birlikte peş peşe rezervasyon iptalleri geldi. Ancak unutulan bir nokta var: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalabilir. Türkiye 8 Temmuz günü yeniden sandık başına gidebilir…

Erken seçim kararı ile birlikte 24 Haziran'daki iptaller önceki gün itibarıyla yüzde 75'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimalini gözönünde bulundurup, 8 Temmuz haftası için yapılan tatil planlarını da ertelemek gerekiyor.

TATİLCİLER İKİNCİ TURU UNUTUYOR: Ancak turizm şirketleri 8 Temmuz için yapılan rezervasyonlarda iptal oranının sadece yüzde 10'da kaldığını söyledi. Turizmciler iptallerle ilgili şöyle dedi: “Birkaç gün içinde 24 Haziran tarihine yapılan rezervasyonların tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. 8 Temmuz'daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10'da kaldı. Tatilciler ikinci turu unutuyor olabilir.”

‘TATİLİNİ KISALTAN DA VAR'

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, “Seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin ücretini ödüyoruz” dedi. Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili snet bir rakamın verilemeyeceğini belirtti. Cem Polatoğlu, “Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz ya da ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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