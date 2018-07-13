Tatil Pınar'a yaradı! Kilolu hali dikkat çekti

'Çocuklar Duymasın' dizisi sezon finali yapınca soluğu Bodrum'da alan ve arkadaşları ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı. Bozburun'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ'a, kızı Su ve köpeği eşlik etmişti.

Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Pınar Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti. Tatil sezonunu Göcek’te açan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, tekneyle Ege turuna devam ediyor. Göcek’ten Marmaris’e geçen çift, önceki gün ise Bodrum-Yalıkavak açıklarına demirledi.