Tatil cennetinde rezalet güpegündüz yarı çıplak sokaklarda...

İSPANYA'nın Mallorca adasının, dünyaca ünlü tatil mekanlarından biri olan Magaluf'ta çekilen görüntüler 'Dünyanın çivisi çıkmış' dedirtiyor. Özellikle uygunsuz partilerin verildiği bilinen Magaluf'tan yansıyan son görüntüler deprem etkisi yarattı. Özellikle İngiliz'lerin gittiği tatil mekanından görüntülerden birinde, bir erkek kızlardan birine dün gece nerede kaldığını soruyor. İngiliz basını bu görüntüleri manşetlerine taşıdı.
Sabahın erken saatlerinde sokaklarda iç çamaşırıyla yürüyen kızlar... Ve onlara yaklaşıp evlerine götürmek isteyen erkekler. İngiliz basını 'Utanç Yürüyüşü' başlığını attığı görüntülerin, turistleri ifşa ettiğini bildiriyor.
Bir başka kayıtta da hızlı hızlı yürümeye çalışan bir kadın bir önceki geceyle ilgili sorulara muhatap oluyor. Kayda alındığını anlayınca elleriyle yüzünü kapatıyor. Magaluf, sokak ortasında, plajda veya denizde cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleriyle birçok kez gündem olmuş bir tatil merkezi.
Akdeniz adası ayrıca çırılçıplak dolaşanlar, birçok insanın katıldığı sınırsız partilerle de ünlü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER