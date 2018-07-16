Tatil cennetinde rezalet güpegündüz yarı çıplak sokaklarda...

Bir başka kayıtta da hızlı hızlı yürümeye çalışan bir kadın bir önceki geceyle ilgili sorulara muhatap oluyor. Kayda alındığını anlayınca elleriyle yüzünü kapatıyor. Magaluf, sokak ortasında, plajda veya denizde cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleriyle birçok kez gündem olmuş bir tatil merkezi.





