Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kuşadası Sahili'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir tur şirketi ile ilçeye tatile gelen Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt, birlikte geldikleri kafileyi taşıyan Tariş Otoparkı'ndaki otobüsün yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.