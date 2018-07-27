Tatil cennetinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve LPG tankı ile koltukları fırlayan aracın sürücüsü Leyla Gökçek, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilmeyen bir kadın ve Gülbahar Deniz ile diğer otomobilin sürücüsü İskender Gürün ise yaralandı.