Tatil cenneti yanıyor! Uçaklar müdahale ediyor...

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kadılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının önemli bir bölümünün kontrol altına alındığı bildirildi.Yangına 4 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi.

Yangında ormanlık alanın yanı sıra tarım arazisinin de zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer havanın aşırı sıcak, nemin de düşük olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar.